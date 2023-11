Basta un gol alla Sampdoria per superare il Palermo: Pirlo salva la panchina

La Samp vince 1-0 e Pirlo salva la panchina. Secondo ko consecutivo per il Palermo, che perde l'imbattibilità esterna in questo campionato. Meglio i blucerchiati nel primo tempo che partono subito forte con un palo di Kasami dopo 3' con un tiro dalla distanza. Poi, bravo Pigliacelli due volte su Viera.

I siciliani pericolosi al 35', ma Depaoli salva sulla linea dopo il colpo di testa del difensore Ceccaroni. Al 44' Lucioni atterra Esposito, dal dischetto prima Borini si fa ipnotizzare da Pigliacelli ma sulla ribattuta del portiere l'attaccante doriano questa volta non sbaglia. Nella ripresa la Samp ci prova con alcune ripartenze, mentre il Palermo nonostante il tridente solo nel finale si rende protagonista con Stankovic, che dopo aver anticipato in uscita Soleri in zona pericolosa, si rende protagonista di una super parata su Mancuso.