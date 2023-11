Catanzaro, truffa ai danni imprenditore: giudizio immediato per due

Giudizio immediato per due commercianti di Catanzaro, Concetta ed Antonio Iodice, di 53 e 50 anni, accusati di avere messo in atto una truffa ai danni di un imprenditore, Fabio Celia, che è anche capogruppo del Pd nel Consiglio comunale del capoluogo.

La prima udienza del processo a carico dei due imputati è stata fissata per il 10 giugno del prossimo anno.

Secondo l'accusa, tra i mesi di luglio e di settembre del 2021, Concetta ed Antonio Iodice, nella qualità, rispettivamente, di rappresentante legale ed amministratore di fatto della società "Go Shipping", avrebbero simulato una trattativa con la società "Studio Immagine", della quale è rappresentante legale Fabio Celia, per l'acquisto da parte di quest'ultimo di un supermercato, inducendo così in errore lo stesso Celia.

La vittima della presunta truffa, tra l'altro, ha versato in tre rate, sul conto corrente della "Go Shipping srl", per l'acquisto del supermercato, ventimila euro, somma che rappresenterebbe, secondo l'accusa contestata dal sostituto procuratore Francesco Bordonali, l'"ingiusto profitto" realizzato dai due commercianti.