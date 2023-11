La Democrazia Cristiana diffida chi utilizza dizioni o simboli riconducibili al partito

La segreteria della Democrazia Cristiana ha diffuso una nota riguardante la formazione in Sardegna di un nuovo gruppo consiliare regionale di centro, di cui la DC disconosce la genesi. "Chiariamo - afferma la nota - che nel Consiglio regionale della Sardegna non abbiamo, in questa legislatura, Consiglieri e/o Rappresentanti istituzionali tesserati e/o iscritti alla Democrazia Cristiana. Diffidiamo, pertanto, a utilizzare il nostro simbolo e la dizione "Democrazia Cristiana", tutti coloro che, usando dizioni o simboli che in qualche maniera possano ricondurre, anche in forma surrogata, all’identità del nostro partito, che è unica e approvata dagli organi competenti, anche giudiziari. Ciò per evitare che possano ingenerare confusione e disinformazione negli elettori e nei cittadini in genere".

Nella stessa nota viene ufficializzata la nomina di “Commissario regionale della Democrazia Cristiana” in Sardegna dell’onorevole avvocato, Francesca Donato (nella foto), deputato Europeo. Sarà l’onorevole Francesca Donato a rappresentare il partito in Sardegna.