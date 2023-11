Chi l'ha visto? Si cerca Kevin Fidone di Scicli, ultima telefonata il 30 ottobre

Un giovane sciclitano, Kevin Fidone, 25 anni, è una delle persone che viene cercata attraverso la trasmissione Chi l’ha Visto di Rai 3. Sembra che il giovane sia partito alla volta della Germania il 24 ottobre per andare a lavorare come cameriere a Francofonte. Quando però è arrivato in Germania ha scoperto che non aveva più un lavoro nè un posto dove dormire. Ha comunque deciso di rimanere ospite di un amico ad Offenbach. L’ultima chiamata alla madre, con la quale vive a a Scicli, risale al 30 ottobre, Da allora nessuna notizia. Per questo motivo i familiari hanno deciso di rivolgersi alla trasmissione televisiva.

Kevin Fidone è alto un metro e 75, ha un tatuaggio su mano e collo, una cicatrice sopra l'occhio sinistro, indossava giacca a vento rossa con cappuccio e una tuta blu al momento della scomparsa. Ha occhi e capelli castani. Nel 2019 aveva già fatto perdere traccia di sè per alcuni giorni.