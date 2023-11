Scontro tra auto e scooter sulla Modica-Scicli: muore tunisino 19enne

Un tunisino di 19 anni, Khalifa Adam, è morto ieri sera in un incidente verificatosi sulla Modica-Fiumelato-Scicli. Il giovane era alla guida di uno scooter che si è scontrato con una Citroen C3 il cui conducente non ha riportato ferite ma uno stato di choc. A bordo dello scooter un altro giovane di 18 anni, anch'egli tunisino, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Modica. A causa dell’incidente i due passeggeri dello scooter sono stati sbalzanti in una scarpata, e sono stati recuperati dai Vigili del fuoco. Il giovane è morto; presumibilmente conduceva lo scooter, il presunto passeggero, 18 anni, anch’egli di nazionalità tunisina, è stato trasferito in prognosi riservata al nosocomio di Modica. Sul posto due unità del 118 che hanno provveduto alle verifiche di competenza e a prestare le prime cure al ferito, oltre che assister il conducente della autovettura, sotto choc. Sono intervenuti i carabinieri.