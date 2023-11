Una squadra dei vigili del fuoco di Messina sta operando in località Molino, per il recupero di un uomo in un dirupo accessibile mediante l'utilizzo di elicottero e aereo soccorritori; sul posto è arrivato l'elicottero con personale aereo soccorritore dei vigili del fuoco proveniente da Catania. Nonostante gli sforzi dei pompieri, l'uomo è deceduto. Si tratta di un agricoltore di 81 anni.