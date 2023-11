Chiuso aeroporto di Amburgo per una disputa familiare

Ancora chiuso il traffico all'aeroporto di Amburgo a seguito del presunto rapimento di una bambina da parte del padre. L'uomo era entrato armato nello scalo aeroportuale: si presume che alla base ci sia una disputa familiare per la custodia della bimba. "L'operazione di polizia continua e il traffico aereo rimane sospeso fino a nuovo avviso", ha dichiarato la direzione dell'aeroporto della Germania settentrionale. "Abbiamo mobilitato gli psicologi della polizia e stiamo parlando con l'autore dell'attentato, sperando in una soluzione negoziata", ha fatto sapere la portavoce della polizia Sandra Levgrun al canale televisivo pubblico regionale NDR.Intorno alle 20:00 di sabato sera, l'uomo armato alla guida di un'auto era entrato nello scalo sfondando un cancello sulla pista, sparando due volte in aria e lanciando due bottiglie infuocate, un tipo di cocktail Molotov, fuori dall'abitacolo. Il quotidiano Bild riporta che l'uomo ha 35 anni ed e' di nazionalita' turca.