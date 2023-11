Tenta di rubare in due abitazioni, arrestato a Catania

Nel corso della notte tra venerdì e sabato, la Polizia di Stato ha arrestato a Catania, un uomo resosi poco prima responsabile di un tentato furto in due abitazioni.

A seguito di richiesta pervenuta al 112, le volanti sono immediatamente intervenute in via Renato Imbriani, Qui, il proprietario di un appartamento aveva sorpreso un uomo mentre forzava la porta d'ingresso, che, vistosi scoperto, dopo una colluttazione, si era dato alla fuga.

Successivamente, lo stesso uomo aveva raggiunto il vicino Vicolo Maurolico, dove era riuscito ad accedere all'interno di un’abitazione ubicata al primo piano, dove, però, aveva trovato all'interno il proprietario con il quale aveva avuto una colluttazione. Anche in questo caso, il ladro era stato costretto a desistere e si era allontanato.

Grazie alla descrizione fornita dalle vittime, gli agenti intervenuti hanno rapidamente rintracciato il ladro in largo Rosolino Pilo.

I due proprietari delle abitazioni, a causa dei colpi ricevuti nello scontro con il malvivente hanno riportato entrambi delle lesioni giudicate guaribili rispettivamente in otto e due giorni.

Il ladro, in seguito a quanto accaduto, è stato tratto in arresto per tentata rapina, tentato furto e lesioni ed associato alla Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa della convalida dinnanzi al GIP.