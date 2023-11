Bloccati con gioielli 'sospetti': 2 denunciati a Catania

Nel corso di mirati servizi per la prevenzione ed il contrasto dei reati predatori e contro il patrimonio, la Polizia di Stato ha denunciato a Catania in stato di libertà due uomini.

Durante un posto di controllo in Piazza Della Repubblica, personale delle Volanti, ha fermato una auto con due uomini a bordo. I due si sono subito mostrati agitati e nervosi e, pertanto, insospettiti dal loro atteggiamento gli Agenti hanno deciso di sottoporli a perquisizione personale, che ha dato esito positivo. Infatti, all’esito dell’atto, sono stati rinvenuti uno sfollagente del “tipo telescopico”, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del tipo hashish, diversi gioielli per un valore di circa 9000 euro, dei quali non i due non stati in grado di fornire alcuna giustificazione in ordine alla loro provenienza. Alla luce dei fatti, uno de due, pregiudicato, assumendosi la paternità dello sfollagente e della sostanza stupefacente, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere e segnalato quale assuntore di stupefacenti alla Prefettura. Tutto quanto rinvenuto nel corso della perquisizione è stato sequestrato.

