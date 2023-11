Il Catania incassa una sconfitta a Potenza: etnei non reagiscono al gol di Caturano

Non è bastata al Catania la vittoria nel recupero col Brindisi. Da questa domenica gli etnei sono nella stessa situazione della scorsa settimana dopo l'ennesima sconfitta incassata a Potenza. Questo Catania, non riesce a far gioco ed in avanti, quando non girà Chiricò, è evanescente. C'è voluta una buona mezz'ora per vedere il primo tiro in porta dei rossazzurri. Al 30' Chiricò, in ombra, calcia a giro dal limite d’area, c’è Gasparini. Non fanno meglio i padroni di casa che soltanto dopo sette minuti dalò fischio d'inizio, ci provano con Caturano.

Al 36' il Potenza sblocca il risultato. Di Grazia salta due difensori catanesi da sinistra e trova la testa di Caturano con un cross morbido sul secondo palo Nulla da fare per Bethers sul colpo del bomber potentino.

Nel secondo tempo l'attesa reazione del Catania non c'è ed il portiere di casa non corre nessun pericolo. Nel finale il Potenza fallisce il raddoppio. C'è una ripartenza dei padroni di casa. Steffè sbaglia la rete del 2-0 in contropiede! Il tutto solo contro Bethers mette a lato.

Il tecnico etneo Luca Tabbiani torna nuovamente in discussione.