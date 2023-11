Un Siracusa da 'dieci' cala il poker alla Gioiese: Acireale ferma il Trapani sull' 1 a 1 (Risultati e classifica)

Altra domenica da incorniciare per il Siracusa, alla sua decima vittoria consecutiva e con un poker rifilato fuori casa alla Gioiese. Non poteva andare meglio di così al tecnico Gaspare Cacciola che incassa anche la mezza battuta a vuoto del Trapani capolista, fermato al 'Provinciale' da un Acireale che ha dato del filo da torcere ai granata locali. A Trapani è finita 1 a 1, mentre sul campo di Palmi il Siracusa ha centrato per quattro volte il bersaglio, gonfiando la rete di Ammirati.

Già nel primo parziale gli azzurri avevano chiuso il match andando al riposo sullo 0 a 2. A sbloccare il risultato è stato Favetta al 24', mentre il raddoppio porta la firma di Forchignone al 31'. Nel secondo tempo è sempre il Siracusa a restare in cattedra. Mimmo Maggio sà di essere il bomber azzurro e regala ai suoi compagni una doppietta. Fa tris al 31' e lo 0 - 4 arriva ad un quarto d'ora dal triplice fischio finale.

SERIE D - GIRONE I - 12^ GIORNATA - 05/11

Afragolese - Locri 2-1

Akragas - Sancataldese 2-1

Castrovillari - La Fenice Amaranto 0-1

Gioiese - Siracusa 0-4

Licata - Portici 2-1

S. Agata - San Luca 4-2

Trapani - Acireale 1-1

Vibonese - Nuova Igea Virtus 3-0

CLASSIFICA: Trapani 31 punti; Vibonese 30; Siracusa 30, Licata, Citta' di S. Agata 21; Afragolese, Akragas 18; Fenice Amaranto 15;

Canicattì, Nuova Igea Virtus, Acireale, Ragusa 14; Sancataldese 12; Locri 8; Portici 6; San Luca 5; Gioiese 4; Castrovillari 3.

San Luca 1 punto di penalizzazione

La Fenice Amaranto - Vibonese

Locri - Canicatti'

Nuova Igea Virtus - Akragas

Portici - Gioiese

San Luca - Ragusa

Sancataldese - Afragolese

Siracusa - S. Agata