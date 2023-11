Calcio, al Modica il big match: tris dei rossoblù a Gela (3 a 0)

Il Modica riscatta l'inopinata sconfitta interna di domenica scorsa con il Santa Croce e si impone sul campo del Gela con un netto 3 a 0 che non ammette discussioni. I rossoblù vanno in gol al 13' con Manfrè e indirizzano la partita nel binario giusto. L'operazione Gela viene conclusa nel secondo tempo con Azzara al 65' e con Luca Savasta al 70'. Il Modica mantiene la testa della classifica del girone B di Eccellenza insieme all'Enna con 19 punti; terza posizione per il Paternò con 18 punti. Il gela scende al quarto posto con 15 punti.