Acceso a New York il primo albero di Natale

A cinquanta giorni dal Natale New York ha acceso il primo tradizionale albero tutto illuminato: è quello al Radio City Hall, vicino al Rockfeller Center, tra la Sesta Avenue e la Cinquantesima.

Mentre ai magazzini Saks, sulla Quinta Avenue, è cominciato sabato sera l’allestimento finale della mega struttura che offrirà (anche se stavolta con un concept diverso) il tradizionale spettacolo natalizio di luci e musica che attira ogni anno milioni di turisti.

Quest’anno si chiamerà “Carousel of Dreams”, la giostra dei sogni, e verrà inaugurata il 20 novembre. La facciata è alta dieci piani e diventa la vetrina gigantesca delle feste che Saks abbia mai messo in mostra in collaborazione con un marchio, che appare molto in evidenza.

L’anno scorso Dior aveva fatto la stessa operazione con i grandi magazzini Harrods, a Londra. E già si pattina all’aperto, anche se con ghiaccio artificiale, mentre la gente gira con indumenti più leggeri, vista la temperatura mite da inizio autunno.