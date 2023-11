Napoli, cento proiettili recuperati nel quartiere Traiano

Controlli a tappeto da rione Traiano a Posillipo con i carabinieri della compagnia di Bagnoli che hanno setacciato le zone dello spaccio e della movida. Nel rione Traiano i carabinieri hanno trovato - nascosti in un'area condominiale - 105 proiettili di vario calibro. Le munizioni sono state sequestrate, indagini in corso. Arrestato per spaccio un 39enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish, di un bilancino e di diverso materiale per il confezionamento. Denunciate poi 5 persone sorprese all'interno di locali sequestrati in passato poiché utilizzati per l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. A Posillipo, invece, i militari dell'arma hanno denunciato 5 parcheggiatori abusivi. Sono 2 invece le persone sanzionate per lo stesso reato ma beccate per la prima volta nell'attività illecita. Tra le 52 persone identificate erano 22 i minorenni: 7 sono stati segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di droga. Controlli anche al codice della strada con 13 sanzioni per un totale di 18mila euro.