E'previsto per martedì, in mattinata, l'arrivo a Bari dei 30 migranti soccorsi al largo del Mediterraneo dalla nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere (Msf), Geo Barents.

A bordo si trovano 29 uomini e un minore non accompagnato, tutti originari del Bangladesh.

Le loro condizioni di salute, fa sapere Msf, sarebbero buone al netto di qualche malessere legato alle condizioni meteo marine avverse durante la navigazione.