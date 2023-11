Basket. Virtus Ragusa, a Milazzo una vittoria in rimonta: cinque giocatori in doppia cifra

Il fattore “U”, inteso come Ugo Simon, e un grande ultimo quarto (da 18-34) regalano alla Virtus la seconda vittoria di fila, la quinta in stagione, e il terzo posto solitario in classifica a due punti da Orlandina e Viola. Espugnato il campo della Svincolati Milazzo: 80-90.

L’avvio di Ragusa non è molto promettente: 0/7 da tre nel primo quarto e la fuga dei padroni di casa è già servita (24-16). La Virtus fatica a rimanere agganciata, galleggia a cavallo della doppia cifra di svantaggio e ci resta per buona parte dei due quarti centrali: la tripla di Manfrè fissa il punteggio sul 60-47 al 27’ per i padroni di casa. Ma a quel punto Ugo Simon si carica la squadra sulle spalle: due triple del nigeriano aprono e chiudono un mega parziale di 21-6 per Ragusa che sorpassa sul 66-68 a 5’ dalla fine. Sempre Simon (alla fine 17 punti in 25’) mette le mani sulla partita (70-74). La tripla di Calvi scava il solco, i liberi di Sorrentino e Gaetano (per lui anche 7 rimbalzi) mettono in ghiaccio la vittoria. Per la squadra di Recupido cinque uomini in coppia cifra, altri due (Vavoli e Calvi) ci vanno vicinissimi. Nel finale punto a punto la percentuale di Ragusa dalla lunetta (27/31 con l’87%) fa tutta la differenza del mondo. Domenica prossima al PalaPadua arriva la capolista Viola Reggio Calabria.

Svincolati Milazzo-Virtus Ragusa 80-90

Svincolati Milazzo: Salvatico 2, Barbera ne, Battaglia ne, Odigie 16, Guerra 16, Bolletta 6, Karavdic 9, Sindoni 6, Traore ne, Scredi 8, Manfrè 17. All.: Trimboli

Virtus Ragusa: Brown 12, Piscetta ne, Epifani 2, Cioppa 16, Simon 17, Vavoli 8, Sorrentino 10, Gaetano 16, Mirabella ne, Calvi 9. All.: Recupido

Arbitri: Migliaccio e Greco di Catanzaro

Parziali: 24-16; 44-32; 62-56.

Note. Usciti per cinque falli: Simon (V)