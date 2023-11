Lions, visita del Governatore del Distretto 108YB Sicilia ai Club del Siracusano

“La storia di questi club dimostra che, in questa porzione di Sicilia, il Lions è attento ai bisogni della comunità. La testimonianza di una vitalità dei club si evince dalla vostra presenza”. E’ così che il Governatore del Distretto 108YB Sicilia Daniela Macaluso ha commentato i lavori dell’incontro con i soci e presidenti dei dodici club Lions della VII Circoscrizione, presieduta dal presidente Giacomo Di Miceli. La visita del Governatore è, forse, l’appuntamento istituzionale più importante dell’anno. Quella ai club della provincia di Siracusa: da Pachino a Lentini si è svolta nella location di un agriturismo nel comune di Avola. Grande partecipazione di soci e officer, oltre 300 i Lions che sabato sera hanno riempito la sala conferenze dell’agriturismo per la visita del Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Daniela Macaluso La visita del Governatore è sempre un avvenimento importante e atteso per i Lions club, perché rappresenta un’occasione di condivisione di idee, progetti e sentimenti con una guida capace di motivare e indirizzare comportamenti e azioni nel rispetto delle regole e delle finalità dell’Associazione.