Musica, Marcella Bella si riprende la scena: in uscita l'album 'Etnea'

Marcella Bella torna sulle scene musicali con “TACCHI A SPILLO”il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 10 novembre. L’inedito segna il nuovo capitolo di una carriera straordinaria che ha catturato il cuore di molte generazioni: l’1 dicembre, infatti, esce in vinile e in maxi cd il nuovo album di inediti “ETNEA”.

Nel nuovo singolo i tacchi a spillo sono una metafora della vita: rappresentano la fragilità, la forza e la tenacia che servono per affrontare le sfide e per rialzarsi dopo ogni caduta, sempre con eleganza. Un messaggio sociale che si cela dietro l’immagine di un capo d'abbigliamento senz'altro scomodo, che per molte persone può rappresentare libertà, emancipazione ed empowerment.

Un ritorno molto atteso in una veste completamente inedita con un brano che sorprende per sound e testo, una dimostrazione della continua evoluzione di Marcella Bella, della sua voglia di stupire e di mettersi ancora in gioco.

Il brano, che esce dopo 6 anni dall’ultimo album in studio “Metà Amore Metà Dolore”, è il primo a portare la firma con la nascente etichetta FFN Records di Federico Feyrsinger Nonato in collaborazione con Starpoint Corporation S.r.l. e BMG.

In concomitanza con l’uscita di “Etnea”, Marcella Bella sarà impegnata in un instore tour. Questi gli appuntamenti: 30 novembre ore 18.30 – Milano, Feltrinelli Duomo – Anteprima album; 4 dicembre ore 18.00 – Palermo, Feltrinelli Via Cavour; 5 dicembre ore 18.00 – Catania, Feltrinelli Via Etnea.

Marcella Bella ha iniziato la sua carriera musicale con piccoli concorsi in Sicilia e successivamente vincendo le selezioni regionali del Festival di Ariccia (poi squalificata in quanto tredicenne, sotto l’età richiesta da regolamento). Ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo nel 1972 con "Montagne verdi" ottenendo un notevole successo ed entrando nei cuori del pubblico. Nel corso degli anni, ha raggiunto il successo con brani come "Nessuno mai", "Senza un briciolo di testa" e “Nell’aria”, quest’ultimo considerato un vero e proprio inno degli anni ’80 della musica italiana. Marcella fino ad oggi ha continuato a distinguersi come una delle artiste più influenti d'Italia, collaborando con importanti autori e cantanti e pubblicando oltre 300 canzoni con singoli di successo anche all’estero. Nel 2019, ha celebrato i suoi 50 anni di carriera con concerti con orchestra a Roma e Milano.