Powerlifting Federazione WPC, campionati mondiali: terzo posto per il modicano Dario Sparacino nella specialità Deadlift

Ancora un ottimo risultato per l'atleta modicano Dario Sparacino a Manchester. Dopo essersi laureato campione del mondo di Powerlifting della Federazione WPC categoria 82,5 Kg, Sparacino (a destra sul podio) ha gareggiato anche domenica 5, nella specialità Deadlift conquistando un terzo posto ai campionati mondiali nella prova a strappo con 250 kg. La sua gara è stata condizionata da un infortunio nella prima prova durante la quale si è procurata una lacerazione alla mano che gli ha impedito di impugnare e stringere bene il bilanciere per le due successive alzate, fallite entrambe. Un pò di amarezza per Dario che, comunque, ha dimostrato di meritare il titolo di campione del mondo conquistato mercoledì scorso.