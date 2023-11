Yacth immatricolati all'estero, a Trapani fisco evaso per 18 milioni

Sempre più diportisti italiani dismettono la bandiera nazionale dalle loro imbarcazioni per immatricolarle presso i registri navali di altri Paesi con fiscalità agevolata. È il dato che emerge dai controlli eseguiti dai finanzieri della Sezione operativa navale di Trapani nella fascia costiera compresa tra Marsala e Castellammare del Golfo, isole Egadi incluse. Le Fiamme gialle hanno passato al setaccio la posizione di decine di proprietari di imbarcazioni da diporto che, "alla ricerca di una burocrazia più snella e nel tentativo di occultare il proprio bene al fisco", le avevano cancellate dai registri italiani, immatricolandole all'estero e omettendo la prescritta compilazione del quadro 'RW' nella propria dichiarazione dei redditi. "Questo dilagante fenomeno costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico - spiegano dalla Guardia di finanza - perché l'evasione distorce la concorrenza e l'allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l'equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli". L'attività d'indagine ha fatto emergere capitali occultati al fisco italiano per un valore superiore a 18 milioni di euro, per i quali i responsabili saranno sanzionati con importi compresi tra i 500.000 e i 2,5 milioni di euro.

(foto archivio)