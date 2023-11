Confindustria Ragusa e polizia contro cyber attacchi

'Prevenzione e contrasto dei crimini informatici, le soluzioni organizzative per adeguarsi e proteggere l'azienda'. È il tema dell'incontro che si terrà domani, a partire dalle 15.30, nella sede di Sicindustria Ragusa. L'incontro, che fa seguito al protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici siglato da Sicindustria con la Polizia di Stato, Centro operativo sicurezza cibernetica (Cosc) per la Sicilia Orientale, servirà ad affrontare con le imprese e con i dirigenti della Polizia postale i casi pratici e le buone prassi utili a prevenire e a contrastare cyber attacchi e danneggiamenti delle strutture informatiche aziendali.