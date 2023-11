Minaccia e aggredisce la sorella, finisce ai domiciliari a Grammichele

I carabinieri di Grammichele, in provincia di Catania, hanno eseguito la misura degli arresti domiciliari ottenuta dal gip, nei confronti di un 45enne del posto per estorsione. Negli ultimi mesi, l’uomo avrebbe continuamente chiesto denaro alla sorella con minacce e aggressioni fisiche, atteggiamenti dovuti al frequente abuso di alcool e di stupefacenti, motivo per cui aveva anche iniziato a frequentare un centro di disintossicazione.La donna negli ultimi mesi, avrebbe vissuto in uno stato di costante terrore che le avrebbe fatto temere anche per la sua incolumità personale.