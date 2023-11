Modica, alla Sala del Granaio gli incontri "I giovedì dell'Unitre": si comincia con la canzone italiana

Come era stato annunciato nel corso della presentazione del 28 Settembre e dell’apertura dell’ Anno Accademico del 20 Ottobre da questa settimana iniziano “I Giovedì dell’Unitre”: ogni settimana, nel pomeriggio del Giovedì, presso la Sala del Granaio, a Modica Bassa, saranno tenuti “incontri tematici” di interesse generale destinati a tutti i Soci.

Giovedì prossimo, 9 Novembre alle ore 17,30, si terrà un altro appuntamento, dopo quelli dello scorso anno, su “Musica e Storia” dedicato alla storia della canzone italiana del Novecento; il Tema sarà “Mister Volare, Domenico Modugno e la rivoluzione della canzone italiana” con gli interventi di Giuseppe Barone e Marcella Burderi e con Roberto Mavilla alla tastiera. L’incontro è aperto a tutti.

“Il Consiglio Direttivo è al lavoro per la concretizzazione del programma approvato e presentato ai soci ed alla città. Quello di giovedì è il primo degli “incontri tematici” individuati per richiamare l’attenzione dei soci su temi di sicuro interesse su storia, tradizioni popolari, medicina, storia della canzone italiana, ecc. A giorni i primi corsi destinati ai soci e la riorganizzazione dell'associazione impegnata a promuovere anche le escursioni per conoscere il territorio ed i gemellaggi per una fattiva collaborazione con altre sedi della provincia e non solo”.