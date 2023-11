Modica, ricevuta al Comune Alice Garofalo consigliere Fipav

Alice Garofalo, neo eletta Consigliere regionale FIPaV, è stata ricevuta stamattina, dal Sindaco, Maria Monisteri. Un incontro cordiale, in cui è stata ribadita la forte vocazione pallavolistica della Città

“Mi fa particolarmente piacere la recente elezione di Alice Garofalo nel Consiglio Regionale FIPaV, all’interno del quale ricopre una carica di prestigio come quella di vertice della segreteria – spiega il Sindaco, Maria Monisteri – E’ la dimostrazione concreta dell’afflato certificato che la nostra Città ha con il Volley. Alice, sarà non solo una componente importante del Consiglio regionale della Federazione Italiana Pallavolo ma anche la Delegata ai Grandi Eventi promossi dalla FIPaV siciliana. Questo suo ruolo, innesca con Modica un processo virtuoso di collaborazione che può portare grande visibilità alla nostra Citta, attraverso manifestazioni di pallavolo importanti e di richiamo. Lo sport, è non solo un momento di promozione del nome di Modica ovunque, grazie agli ottimi risultati conseguiti da squadre ed atleti in Sicilia, in Italia e all’Estero ma anche un momento di ‘richiamo turistico’. Con Alice Garofalo in un ruolo così importante e di grande pregio come quello che ricopre nel vertice del volley siciliano, siamo sicuri che potremmo intraprendere percorsi comuni per promuovere la nostra Città attraverso l’organizzazione di eventi di alto profilo, nel sistema volleistico siciliano e italiano”.