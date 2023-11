Augusta, controlli sulla filiera della pesca: scattano sequestri e sanzioni

La Capitaneria di Porto di Augusta ha partecipato, unitamente agli altri Comandi territoriali della Guardia Costiera della Sicilia Orientale, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Catania, ad un’operazione complessa di polizia volta al controllo della filiera della pesca, denominata “ALALONGA 2023”, finalizzata alla tutela della risorsa ittica e al contrasto della pesca illegale.

L’operazione ha avuto quale obiettivo principale la verifica del rispetto del divieto della pesca e della commercializzazione, in questo periodo dell’anno, del “Tonno Alalunga” ed, in generale, il contrasto alla cattura ed alla vendita di esemplari sottomisura, sempre vietate.

Ecco i dettagli dell’operazione da parte della Guardia Costiera di Augusta:

7 controlli, a mare ed a terra;

3 sanzioni amministrative comminate, per un totale di circa € 5.000, per attività di pesca in zona non consentita, mancanza di tracciabilità e di etichettatura;

3 sequestri di pescato, per un totale di circa kg. 63, di cui kg. 37 donati in beneficenza in quanto giudicati edibili dal competente Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale;

1 sequestro di attrezzatura da pesca (palangaro).