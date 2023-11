Siracusa, servizi straordinari della Polstrada contro le stragi sulle strade

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a porre un freno al grave fenomeno degli incidenti stradali ed in concomitanza della “Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada”, che ricorre il 19 novembre, nel fine settimana appena trascorso, è stato disposto un servizio straordinario all’interno del centro abitato di Siracusa, con l’ausilio del personale medico dell’ufficio Sanitario della Polizia di Stato, nonché con l’impiego del camper con personale infermieristico ed amministrativo dell’ASP di Siracusa, che ha permesso di controllare 30 conducenti ed altrettanti veicoli.

Nel dettaglio tre conducenti sono stati fermati sotto l’influenza di alcolici ed un'altra persona è risultata positiva al test per la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (cocaina).

A seguito dell’attività svolta, sono state ritirate tre patenti e, per i conducenti con tasso alcolico superiore a 0.80 g/l, oltre al ritiro della patente di guida, sono scattate le denunce alla Procura della Repubblica di Siracusa.

Le attività continueranno con un vasto programma di servizi di controllo e prevenzione che saranno attivate sul tutto il territorio provinciale, insieme ai medici della Polizia di Stato ed ai Sanitari dell’ASP di Siracusa. “L’obiettivo è di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una tra le principali cause di sinistri stradali – afferma il Dirigente della Polizia Stradale di Siracusa Antonio Capodicasa – divertendosi senza rischiare, scegliendo semplicemente di non bere”.