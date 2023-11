Floridia senza stadio, a Siracusa via Lazio vandalizzato: per il Pci bluff di 2 deputati

Il Partito Comunista Italiano chiede un po di serietà e chiarezza, ai due deputati Spada e Auteri, e ai Sindaci di Siracusa e Floridia.

Sembra di essere alla fiera del rialzo e del rimbalzo , o su Scherzi a parte ! Con Spada e Auteri non vi è nulla per cui sorridere, la situazione dei campi di calcio e delle strutture sportive a Siracusa e Floridia, è veramente disastrosa, e addirittura allo Stadio De Simone si attende ancora oggi un minimo di attenzione e interesse, alla tifoseria con Disabilità.

A Floridia da decenni lo stadio comunale Santuzzo risulta abbandonato. E a Siracusa stessa sorte per l'immensa struttura sportiva di via Lazio, nel quartiere Mazzarrona, dove l'assenza di controllo da parte dell'amministrazione ne ha agevolato la devastazione.

Nel frattempo il deputato regionale Carlo Auteri di fdi, annuncia a mezzo stampa, di essere al lavoro per reperire fondi per il campo di calcio Santuzzo, nel Comune di Floridia, abbandonato da anni, e continua comunicando di essere anche lui a disposizione del Sindaco di Floridia, che ha come riferimento in regione, il deputato Regionale Tiziano Spada.

Sembrerebbe dalle loro dichiarazioni, che Spada e Auteri non facciano parte della stessa Assemblea Regionale, e che non conoscano gli stanziamenti approvati all'assemblea Siciliana, a chi credere dei due?

Lo chiediamo perché, cinque mesi fa, il 9 maggio 2023 il Deputato Regionale del pd Tiziano Spada, comunicava lo stanziamento di 800 mila euro, su sua proposta che permetterà di concludere i lavori del campo di calcio Santuzzo, e consegnare alla città un impianto all’avanguardia, adduce sempre Spada, questo risultato è frutto del lavoro svolto in sinergia con il sindaco di Floridia, Marco Carianni, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una struttura che permetta ai giovani di crescere !

Continua il deputato Spada comunicando un altro suo emendamento da 100 mila euro ( solo 100 mila per il Capoluogo) , approvato dall’Aula , permetterà la realizzazione di un campo da calcio a Siracusa, nel quartiere Mazzarrona.

Il Pci chiede chiarezza ed invita la deputazione regionale e i sindaci ad attivarsi fattivamente e sinergicamente, per risollevare la disastrosa situazione delle strutture sportive, nel Comune di Floridia e di Siracusa, partendo dalle Periferie.

Il Pci continuerà a sollecitare affinché lo sport, soprattutto in periferia sia scuola di vita e sia inclusivo sempre e ovunque.