Incidente mortale a Scicli: automobilista indagato per omicidio stradale

Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente di sabato sera sulla Modica-Fiumelato-Scicli in cui ha perso la vita il diciannovenne tunisino Adam Khalifa ed è rimasto gravemente ferito un coetaneo, anch'egli tunisino. I due ragazzi erano a bordo di un ciclomotore che si è scontrato con una Citroen C3 condotta da un ventenne che è indagato per omicidio stradale. Dopo l’incidente, il giovane alla guida dell'auto è stato sottoposto all'alcol test che è risultato negativo.