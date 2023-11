Acate. Le maxi bollette di Iblea Acque, l'ex sindaco Raffo: tassa raddoppiata

Dopo il sindaco in carica Gianfranco Fidone anche uno dei suoi predecessori, Franco Raffo, a fianco dei cittadini di Acate che stanno protestando per le bollette di Iblea Acque: “Sicuramente hanno pensato ad uno scherzo della festa di Halloween, quando hanno trovato nella buca delle lettere la busta. Ma uno sguardo attento ha confermato l’inganno, infatti il pretendente del denaro era un illustre sconosciuto. Un ulteriore controllo appalesa che c’è nome e cognome di una società pubblica: Iblea Acque; iblea dice poco ma acque dice tutto. Tenuto conto che si tratta di una pesante richiesta di denaro, il doppio della precedente bolletta, da pagare in quattro versamenti trimestrali, allora comincia il subbuglio e la richiesta di chiarimenti, che nessuno dà”.

Questo l’incipit del neo segretario regionale dei Liberalsocialisti per l’Italia, che poi continua: “Ci chiediamo a nome dei cittadini: questa società cosa ci dà in cambio? Ha già le risorse idriche per portare acqua a tutti i cittadini? Ha laghetti di accumulo? Dighe? Condotte? Iblea ha chiesto il permesso ai Grillini di Acate, abituati alle acque minerali leggermente gassate? Ma a parte l’ironia – continua Raffo - il problema è serio. Molti sanno dell’ATO, della SRR, dell’ATI, ecc. che non hanno risolto nulla. Veri carrozzoni spreca denaro, ovviamente dei cittadini”.

E nel suo documento tutti i dubbi che in paese aleggiano sulla questione: “Questa volta non ci stiamo e saremo vigili. I cittadini debbono sapere prima e non dopo, a cose fatte. Qualcuno ha deliberato, ha firmato, ha preso degli impegni. L a precedente amministrazione? I nuovi amministratori l’hanno ereditata? Sicuramente, però, hanno studiato le carte. Sono tutti, grazie a Dio, grandi oratori. Orbene, debbono salire sul podio e in pubblici comizi spiegare ai cittadini chiaramente cosa è successo, cosa hanno firmato, chi sono i dirigenti di Iblea Acque. E soprattutto: a chi vanno i soldi dei cittadini di Acate, già pesantemente tartassati di tasse da parte di una politica folle e da gestioni politiche e amministrative al limite della stupidità. Questa volta, mimetizzarsi con la maschera di Halloween, non servirà a nulla”.