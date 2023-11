Catania, 13 chili di marijuana nel sottotetto: arrestata 51enne

La Polizia di Catania, nel corso di servizi predisposti nei quartieri periferici, ha arrestato una donna di 51 anni in quanto ritenuta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Nel quartiere di San Cristoforo gli agenti hanno posto particolare attenzione su un’abitazione ubicata nella zona nota come “Traforo”, tra via Belfiore e via Testulla, dove nei giorni precedenti erano stati segnalati movimenti sospetti che lasciavano ipotizzare possibili attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’appostamento, i poliziotti della Squadra Mobile, a conferma dei loro sospetti e delle informazioni acquisite, hanno notato un andirivieni sospetto di persone nell’immobile, tra cui alcune che portavano anche alcuni imballi di grosse dimensioni, all’interno di sacchi neri del tipo utilizzato per i rifiuti.

Sulla scorta delle segnalazioni dei giorni precedenti e di quanto notato durante l’attività di appostamento, i poliziotti hanno deciso di fare irruzione nell’abitazione, dove hanno trovato la proprietaria dell’appartamento, alla cui presenza è stata eseguita una perquisizione domiciliare.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto, occultati all’interno di una botola nascosta appositamente ricavata nel sottotetto dell’appartamento, tre sacchi neri del tipo utilizzato per i rifiuti ed uguali a quelli che avevano, poco prima, visto portare all’interno. Aprendoli, gli agenti vi hanno trovato 13 kg di marijuana del tipo “amnesia”, che è stata sequestrata. La donna, visti i gravi elementi di colpevolezza raccolti, è stata arrestata in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.