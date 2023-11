Siracusa, rapinano tre ragazzi di una felpa e di 10 euro: denunciata coppia

Agenti delle Volanti, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno denunciato una donna di 34 anni, già conosciuta alle forze di polizia, per rapina aggravata. La trentaquattrenne è accusata, insieme ad un complice, di aver rapinato tre minori il 24 ottobre scorso, mentre si trovavano in Viale Epipoli. Ai tre giovani, sotto minaccia, la rapinatrice ha asportato una felpa, una banconota da 10 euro ed una tessera bancomat.

Inoltre, i poliziotti diretti dalla dottoressa Guarino, nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a limitazioni della libertà personale, hanno denunciato un uomo di 43 anni, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.