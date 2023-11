Lentini, era agli arresti domiciliari e continuava a spacciare: va in carcere

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Polizia di Lentini hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, a carico di un uomo di 59 anni, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa. L'uomo era stato arrestato una prima volta in flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga e posto ai domiciliari.

L’arrestato è stato nuovamente sorpreso, all’interno della propria abitazione, in possesso di ulteriore sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina e, per tale motivo, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.