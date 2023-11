Due suicidi a Siracusa nell'arco delle ultime 24 ore. Il Primo è avvenuto ieri sera in un condominio a cinque piani di Corso Gelone. A Lanciarsi nel vuoto è stato un 50 enne. L'uomo ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal cortile interno dello stabile. L'altro suicidio è avvenuto questa mattina in via Pasquale Salibra, nel quartiere della Pizzuta. Un uomo si è ucciso impiccandosi.