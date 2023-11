Rotary, installato defibrillatore al Vermexio di Siracusa

Torna il defibrillatore di piazza Duomo a Siracusa. Dopo la rimozione dalla originaria sede nei pressi del palazzo della Soprintendenza ai beni cultuali, l'apparecchiatura salvavita è stata posta adesso all’interno dell’atrio di Palazzo Vermexio: in una sede protetta, visto quella precedente era soggetta all’azione delle piogge che avevano ammalorato il totem che la conteneva.

L’iniziativa è il frutto di una collaborazione tra la Protezione civile comunale e il Rotary Club, che sta portando avanti un progetto chiamato “Le colonne della vita” per contribuire alla realizzazione di “città cardioprotette”. Il defibrillatore (chiamato anche Dea) è stato consegnato stamattina al vice sindaco Edy Bandiera (in sostituzione del sindaco Francesco Italia, bloccato da impegni inderogabili) alla presenza dell’assessore alla Protezione civile Vincenzo Pantano, del suo predecessore Sergio Imbrò, della dirigente del settore Delfina Voria e del capo servizio Michele Dell’Aira. Per il club service erano presenti i tre presidenti del territorio: Davide Cappellani (Rotary Siracusa), Letizia Fiaccola (Rotary Ortigia) e Fabio Faraci (Rotary Monti Climiti), oltre ad Angelo Giudice, componente della commissione BLSD del Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International.