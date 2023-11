Il Siracusa Calcio ha interrotto il rapporto con il portiere Alberto Dima, 19 anni, che esce definitivamente dalla rosa azzurra. Tra le parti si è convenuto alla rescissione del contratto che legava il portiere al club siracusano. La società in una striminzita nota "ringrazia il calciatore per l'impegno profudo e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera".