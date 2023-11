Travolto e ucciso col calesse a Siracusa, giovedì i funerali di Antonio Di Nicola

Era uscito nel giorno di Ognissanti con il suo calesse per la consueta passeggiata in un giorno festivo. Antonio Di Nicola, 69 anni, impresario di pompe funebri di Siracusa, non immaginava che sarebbe andato incontro alla morte. Era stata un'auto pirata a travolgere il calesse in via Necropoli del Fusco, all'altezza della rotatoria di viale Paolo Orsi. Quando alcuni automobilisti che avevano assistito alla scena si sono avvicinati a Di Nicola, non c'era però più nulla da fare. Stessa sorte era toccato al cavallo che trainava la vittima. Ventiquattr'ore dopo l'incidente il pirata della strada si era presentato al comando provinciale dei carabinieri. Travolto Nelle scorse ore la salma è stata restituita alla famiglia dopo che è stata eseguita l'autopsia. I funerali di Antonio Di Nicola verranno celebrati giovedì 9 novembre alle 10,30 nella chiesa di San Metodio. E' possibile rendere un omaggio alla vittima. La salma si trova nella camera ardente al vicolo di Via Vanvitelli 4 a Siracusa.

L.M.