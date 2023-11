Maltempo in Toscana, trovato il corpo dell'ottava vittima

E'stato ritrovato morto l'anziano disperso a Prato a seguito dell'alluvione del 2 novembre scorso.

Le vittime dell'alluvione dunque sono otto.

Secondo quanto appreso l'uomo, 84 anni, è stato ritrovato in un vivaio a Prato costeggiato da un fosso dove affluiscono le acque del torrente Bardena, corso esondato giovedì scorso nella frazione di Figline dove l'anziano abitava e dove è stato ipotizzato stesse tornado in auto quando è stato travolto dalla furia del fiume di acqua e detriti che si è riversato all'improvviso nelle strade.

Il corpo, secondo quanto appreso, è stato scoperto dal vivaista durante un intervento di pulizia dell'azienda, a sua volta allagata a causa dell'esondazione del fosso che la costeggia.

Il vivaio si trova a una considerevole distanza da Figline così come a chilometri di distanza, a Galciana, era stata ritrovata, all'indomani dell'alluvione, l'auto accartocciata dell'84enne.