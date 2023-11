Torna ChocoModica: dal 7 al 10 dicembre la kermesse all'insegna del gusto e dello spettacolo

“Dal 7 al 10 di Dicembre, Modica sarà la Città di Cioccolato". Lo annuncia in una nota il sindaco, Maria Monisteri. " Torna ChocoModica - continua il sindaco - che animerà la nostra Città nei giorni che ci avvicinano al Natale. Martedì 14 di Novembre, alle 13.00, insieme all’Onorevole Ignazio Abbate e al direttore del Consorzio Tutela del Cioccolato di Modica, Nino Scivoletto, presenteremo ChocoModica 2023, nella sala rossa di Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento Siciliano, intitolata a Pio La Torre. Una sede prestigiosa per un evento di alto profilo e di grande richiamo per la nostra Città. Torna, dunque, dopo 3 anni, questo appuntamento imperdibile per chi ama il cioccolato. E saranno quattro giorni fra degustazioni, preparazioni, show cooking con cioccolatieri e pasticceri italiani e modicani e fra la cultura nelle sezioni ChocoMoBook, ChocoFumetti, CineCiok e ChocoArt. E poi musica, spettacoli itineranti, focus, convegno, premiazioni, talk, intrattenimento, un concerto ogni sera e artisti di strada".