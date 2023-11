Travolta e uccisa a Catania ragazza di 18 anni mentre attraversa la strada

Una diciottenne è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera verso le 21,40 in viale Andrea Doria a Catania.

Secondo una prima ricostruzione la giovane è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in un tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico.

Nell'incidente, in cui sono rimasti coinvolti uno scooter Honda e una Fiat Punto, è rimasta ferita un'altra persona che è stata portata in ospedale.

Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, è presente la polizia municipale.