Due migranti sono stati investiti e feriti gravemente da un Frecciarossa la scorsa notte a Bolzano.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di due cittadini marocchini, senza fissa dimora, che stavano attraversando i binari della linea del Brennero in zona industriale per raggiungere il Centro emergenza freddo Ex Alimarket in via Gobetti.

I due giovani sono stati ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano.