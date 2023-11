Carambola di auto sulla Modica-Scicli in contrada Spana: tre feriti gravi

Carambola di auto, forse a causa della strada bagnata e dell'alta velocità, in contrada Spana, sulla strada provinciale 42 Modica-Scicli. Tre le auto coinvolte nell'incidente: una Maserati, una Lancia Y e una Ford Focus. Il bilancio è di tre feriti che sono stati ricoverati in gravi condizioni all'ospedale "Maggiore" di Modica. Per estrarre dalle auto i feriti è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Modica. Sul posto dell'incidente due ambulanze del 118 e la Polizia locale di Scicli.