Modica, vertenza SPM: la Cgil sollecita il Comune

Il segretario della Camera del lavoro di Modica, Salvatore Terranova, torna a sollecitare l'amministrazione comunale di Modica sulla vertenza SPM. Il sindacato chiede un incontro per affrontare, tra le altre cose,

1. Liquidazione mensilità pregresse sia alle 48 unità ancora dipendenti della SPM sia alle 31 unità trasferite il mese scorso ad Iblea acque. Per correttezza, a questi ultimi sono ancora da liquidare il mese di dicembre 2022 e gennaio e febbraio 2023 e 15 giorni di settembre 2023 e il Tfr (trattamenti di fine rapporto) rimasto in azienda; mentre alle 48 unità occorre pagare dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 e settembre – ottobre 2023.

2. Sottoscrizione accordo sulle modalità di pagamento degli emolumenti da corrispondere;

3. Sottoscrizione dell’accordo per il trasferimento delle 48 unità alla nuova società, così come dettato dalle normative vigenti.