Incidente mortale sulla statale 194: condannato 23enne di Modica

A conclusione dell’udienza preliminare tenutasi nei giorni scorsi in Tribunale a Ragusa, avanti il giudice Ivano Infarinato, ha patteggiato la pena di due anni di reclusione, con la sospensione condizionale, un 23enne modicano Giovanni Giunta, accusato e ora anche condannato per il reato di omicidio stradale per aver causato la morte dell'autotrasportatore Daniele Caschetto, 45 anni, anche lui di Modica, in seguito a un incidente verificatosi il 23 dicembre 2021, sulla Statale 194, alle porte di Modica. Il Gip nella sua sentenza ha anche comminato all’imputato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. I familiari di Daniele Caschetto sono stati patrocinati da Studio 3 A