Carabinieri Siracusa, presentato il calendario storico 2024

Questa mattina, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, il Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Barecchia, ha presentato alla stampa il Calendario Storico 2024 dell’Arma dei Carabinieri. Analoga presentazione è stata svolta a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il Calendario Storico 2024 è dedicato al tema ”I Carabinieri e le Comunità” e, in particolare, alla figura del Carabiniere come punto di riferimento della collettività.

Una presenza costante accanto alla cittadinanza, da momenti storici per il nostro Paese – come il referendum tra Monarchia e Repubblica nel 1946 – a quelli della vita quotidiana – come la recente alluvione in Romagna. La vicinanza, la capacità di contatto e di ascolto, le tante attenzioni, piccole e grandi, ai bisogni delle persone, dalle città metropolitane fino ai borghi più remoti di provincia, con le quali i Carabinieri corrispondono alle istanze di rassicurazione sociale proprie di ogni comunità, sono il fil rouge che caratterizza da sempre l’operato dell’Arma e che ci accompagna attraverso i 12 racconti del Calendario 2024.

Le storie, descritte dalla penna di Gramellini, narrano alcune delle gesta più eroiche – come il sacrificio consapevole compiuto a Fiesole – ed altre appartenenti alla vita di tutti i giorni - come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid19.