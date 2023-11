Sicurezza nei comuni dell'Ipparino, intervento del sindaco di Vittoria

Intervento del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, sulla sicurezza in città e nei Comuni dell'Ipparino.

“Oggi - afferma Aiello - ho appreso dai giornali la preoccupazione di un genitore per la condizione della sicurezza in città. Vorrei sottolineare che questo è un argomento che stiamo monitorando attentamente da diverso tempo, e non abbassiamo la guardia di fronte a questioni così importanti per la nostra comunità.

Proprio lunedì scorso si è tenuto a Comiso un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri. All'incontro hanno partecipato i sindaci dei Comuni del versante Ipparino, tra cui Vittoria, Comiso, Acate e Santa Croce Camerina. Questa riunione ha avuto l'obiettivo di concentrarsi sul fenomeno che desta notevole preoccupazione in termini di allarme sociale e sul suo impatto sui territori che vivono situazioni simili legate alla criminalità.

L'ordine e la sicurezza pubblica nel territorio della Provincia di Ragusa sono sempre stati oggetto di attenzione da parte della Prefettura, in stretta collaborazione con le Forze dell'Ordine. Durante l'incontro di lunedì, è stato deciso di avviare ulteriori iniziative di azioni congiunte e condivise tra le Amministrazioni, le istituzioni locali e la società civile. Si è deciso di istituire dei "Tavoli di Osservazione" per affrontare queste problematiche.

I tavoli di osservazione saranno tre e saranno presieduti dai Comuni di Ragusa, Modica e Vittoria, coinvolgendo così tutti e 12 i Comuni della provincia. In merito alla lettera scritta da questo genitore vittoriese preoccupato per la sicurezza in città, inviteremo il genitore che ha firmato la missiva, insieme ai rappresentanti dei genitori delle Scuole cittadine e ai presidenti dei Consigli di circolo e d’istituto, per un dialogo aperto e costruttivo. L'obiettivo sarà trovare soluzioni praticabili per affrontare questo fenomeno preoccupante.

Siamo impegnati a lavorare in sinergia con la Comunità e le istituzioni per garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti i cittadini, in particolare per i nostri giovani. La collaborazione e il coinvolgimento attivo di tutti sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo.

A tal proposito voglio esprimere tutta la mia solidarietà ai titolari della gioielleria Enigma per il furto che hanno subito la scorsa notte”.