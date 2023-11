Vittoria. Auto contro un muro, grave un giovane: interviene l'elissoccorso

Un giovane vittoriese è rimasto gravemente ferito in un incidente verificatosi la notte scorsa sulla ex strada provinciale 17 in contrada Valseca. Il ragazzo, 20 anni, era alla guida di una Mini Minor. Il conducente ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro un muro rimanendovi incastrata. Per liberare il giovane dalle lamiere contorte dell'auto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria . Il giovane è stato trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria e, successivamente, in elisoccorso al Trauma Center di Catania per le gravi ferite riportate. Gli accertamenti sull'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.

Foto Franco Assenza