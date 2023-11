Edilizia scolastica, aggiudicato un nuovo appalto per realizzare una scuola per l’infanzia

L’Amministrazione Aiello mette a segno un altro colpo a Vittoria sul fronte dell’edilizia scolastica con l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione di una seconda scuola dell’infanzia. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro (nella foto), il quale parla di un progetto, determina n. 2814, mirato a promuovere lo sviluppo fisico e psichico relazionale dei bambini sino a 5 anni di età. Le finalità di questa scuola dell'infanzia sono riferibili a due ambiti: lo sviluppo dei bambini e il sostegno alla genitorialità. “La struttura – spiega Nicastro – sarà costituita da due edifici che si fronteggeranno uniti da un collegamento al piano terra. Sei le sezioni d'infanzia e due le sezioni primavera per un totale complessivo di 100 bambini. E’ un grande successo per questa amministrazione che continua a operare con i fatti e non con le chiacchiere. Una zona di 1000 m² circa l’area in cui sorgerà l’opera. Ci saranno sempre degli spazi interni oltre a dei percorsi semicoperti per ospitare le attività ludiche. L’edificio sorgerà questa volta nei pressi di piazza Berlinguer, quindi sarà all'angolo tra via Alessandro Manzoni e viale Europa, all'interno del mercato dei fiori in cui è stata già individuata un'area disponibile per mettere in atto questo progetto che stiamo realizzando con i fondi a valere sul PNRR missione 4-Componente 1, investimento 1.1 piano per asili nido e scuole per l’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Un progetto che l’amministrazione aveva annunciato, con la partecipazione al bando, già nei mesi scorsi mentre adesso si è già nella fase di aggiudicazione dei lavori. Voglio ringraziare, per il grande impegno profuso, i tecnici della dell'assessorato ai Lavori pubblici, il Rup, l'architetto Roberto Cosentino, e la signora Anna Leonardi che è l’istruttore amministrativo oltre al dirigente Giuseppe Sulsenti. Oggi si può ben dire che dopo anni e anni di abbandono per la città, di mancata attenzione soprattutto nei confronti delle scuole e soprattutto nelle scuole dell'infanzia, negli asili nido, noi siamo l'amministrazione comunale che, grazie alla guida del Sindaco Francesco Aiello, siamo riusciti a dare delle belle risposte serie concrete con i fatti. Il progetto è molto ambizioso tanto è vero che l’importo complessivo ammonta a 5.390.400 euro. Sono veramente orgoglioso, come assessore ai Lavori pubblici, che si sia riusciti a portare avanti queste iniziative, questi progetti che, nel caso in ispecie, si rivolgono a una zona abbastanza popolata di un quartiere che è stato già in espansione e che lo è tutt'ora. Un quartiere in cui ci sono numerosi servizi e molte attività commerciali ed è soprattutto una zona in cui ci sono anche numerosi spazi per poter parcheggiare anche le proprie auto. E’ stato scelto quel sito anche per gli spazi, per dare un sostegno alla mobilità urbana visto che si tratta di un sito abbastanza scorrevole per il traffico veicolare. Abbiamo portato a casa un altro risultato a vantaggio di tutti i vittoriesi”.

“Con questi sforzi concreti,- ha dichiarato il Sindaco Aiello- confermiamo il nostro impegno nel promuovere lo sviluppo educativo e sociale della città, dimostrando una volontà costante di investire nel futuro delle nuove generazioni e di tutta la comunità vittoriese”.