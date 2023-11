Manifestazione a Siracusa il 20 novembre di Cgil e Uil per lo sciopero nazionale

La CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro e la UIL hanno proclamato 8 ore di sciopero nazionale il 20 novembre: per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani.

A Siracusa, il 20 novembre, terremo una manifestazione regionale che partirà alle 9,30 da piazzale Marconi e si chiuderà in piazza Archimede.

Tra gli interventi ci saranno quelli di Roberto Alosi, segretario generale della Cgil Siracusa, Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, Luisella Lionti, segretario generale Uil Sicilia e Area Vasta e Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL.