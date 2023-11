Pallannuoto, l'Ortigia si fa imporre il 7 a 7 dal Telimar Palermo nel derby di A1

Finisce in parità 7-7 il derby di Siracusa fra Circolo Canottieri Ortigia e Telimar Palermo. Alla piscina scoperta Paolo Caldarella sotto la pioggia nella sesta giornata di A1 inizia malissimo il Telimar che va sotto di 4 reti, ma è capace di reagire e tornare in partita già nel finale della prima frazione. Le due squadre giocano a viso aperto, l'Ortigia cerca di mantenere il vantaggio fino alla fine della partita, ma a 2'26" dalle sirene Davide Occhione sigla il gol del 7-7 che chiude la partita. "L'Ortigia ha fatto bene i primi due tempi - ha detto l'allenatore del Telimar Gu Baldineti - poi siamo usciti noi. Quindi, credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Poteva finire in tutti i modi, con entrambe le squadre che hanno avuto l'occasione per chiuderla sul finale. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, sentivano l'importanza della partita e ci tenevano a far bene, per la società, per il nostro pubblico. Adesso ci aspetta un'altra partita delicatissima in casa contro la Nuoto Catania, prima di ricominciare il tour del force di un mese, tra A1 e Len Euro cup".