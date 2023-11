Coppa Italia di Eccellenza, Modica in semifinale col Paternò

Finisce a reti inviolate il ritorno dei quarti di Coppa Italia tra Messana e Modica, le due formazioni non trovano il gol e chiudono la sfida sullo 0-0. La formazione modicana adesso si prepara alle semifinali, con il Paternò che ha superato l’Enna nell’altra sfida del Girone B di Eccellenza. A Messina il Modica, forte del due a zero maturato all'andata al "Barone", ha giocato una partita di contenimento lasciando spesso l'iniziativa ai padroni di casa che hanno colpito due pali e che hanno protestato per un calcio di rigore non assegnato in pieno recupero.

Messana - Modica 0-0

Messana: Sanneh, D’Agostino, Romeo, Foti, Isaia, Viscuso, Cafarella, Giargiulo, D’Amico, Bonasera, Barbera. Panchina: Lima, Ginagò, Calì, Oliva Russo, Bertuccelli, Naccari, Calcagno. Allenatore: Gabriele Patti

Modica Calcio: Genovese L., Ababei, Musso (11’ st Cacciola), Aprile, Vindigni, Ferotti, Genovese P. (11’ st Guerci), Prezzabile (11’ st Palermo), Cicero, Azzara (46’ st Savasta), Kebbeh. Panchina: Marino, Trovato, Ballatore, Cacciola, Mortellaro, Guerci, Incatasciato, Palermo, Savasta. Allenatore: Giancarlo Betta